Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Следующий сезон американского ток-шоу Эллен Дедженерес будет последним. Об этом 12 мая сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, официальная причина закрытия «Шоу Эллен» — условия контракта и желание ведущей двигаться дальше. «Когда ты творческий человек, тебе постоянно нужно бросать себе вызов — и каким бы великолепным и веселым ни было это шоу, оно уже не является испытанием», — заявила Дедженерес.

Однако, по данным издания Daily Mail, настоящей причиной закрытия проекта стал скандал, разразившийся летом 2020 года. Тогда работники шоу высказались против Дедженерес, назвав рабочую обстановку на съемочной площадке «расистской» и «токсичной».

ИА REGNUM напоминает, что «Шоу Эллен Дедженерес» — американское ток-шоу, которое впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года. На данный момент выходит 18-ый сезон проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Оливию Уайлд раскритиковали за «гомофобные» комментарии