Москва, , 20:20 — REGNUM В среду, 12 мая в Москве состоялся III съезд Российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.

В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Генеральным директором Российского общества «Знание» съездом избран Максим Древаль — основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество «Знание».

Владимир Путин поддержал эту идею, и 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

III съезд собрал 191 участника из 83 регионов Российской Федерации, где осуществляет свою деятельность Российское общество «Знание».