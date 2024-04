Лос-Анджелес, США, 12 мая, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В сети появились первые отзывы критиков на фильм ужасов «Пила: Спираль». Об этом 12 мая сообщил портал Cinema Blend.

Twisted Pictures Пила-Спираль

Стоит отметить, что автора издания Шона О'Коннелла картина разочаровала, он поставил ей лишь 2 балла из пяти. Критик сказал, что фильм мог бы заново открыть франшизу, однако вместо этого получился слишком предсказуемым и похожим на другие картины серии.

Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter охарактеризовал новую «Пилу» как «пугающий, хотя и неравномерный, детективный триллер». Оуэн Глейберман из Variety обратил внимание, что фильм затрагивает актуальную повестку, поскольку главный герой — чернокожий, а одной из главных тем сюжета является тема «безнравственности полиции».

«Это точно не пустая трата концепции. Но это и не новое изобретение, которое необходимо франшизе», — отметила Кэти Райф из AV Club.

Напомним, в российских кинотеатрах фильм «Пила: Спираль» (Spiral: From The Book of Saw) начнут показывать завтра, 13 мая 2021 года. Снял картину режиссёр Даррен Линн Боусман, главную роль в фильме исполнил Крис Рок.