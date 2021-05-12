Архангельск, , 20:15 — REGNUM В I квартале в Архангельской области цены на продовольствие выросли на 2,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Наиболее заметным был рост цен на плодоовощную продукцию. Виноград стал дороже на 35,2%, капуста белокочанная — на 32,9%, картофель — на 29,7%, морковь — на 23,8%, зелень свежая — на 23,2%, лук репчатый — на 17,8%, бананы — на 16,5%, свёкла — на 15,8%, мясо птицы — на 7,6%. Алкогольные напитки выросли в цене на 2,7%.

В то же время подешевели апельсины на 18,9% и огурцы — на 13%. Снижение цен отмечалось на рыбное филе — на 2,3%, мясные консервы — на 1,9% и сахар — на 1,8%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания с начала года увеличилась на 4,9% и составила на конец марта 5839 рублей в месяц», — сообщили в Архстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке эксперта, к концу 2021 года рост цен на продовольствие в России будет на уровне 10%.