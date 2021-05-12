Луганск, , 20:13 — REGNUM Один обстрел территории ЛНР за сутки 11 мая совершили украинские боевики, сообщает 12 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что ВСУ обстреляли район Первомайска. Атака велась из миномётов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатомётов АГС-17 и стрелкового оружия.

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Напомним, 10 мая украинские боевики не обстреливали территорию ЛНР. Территория ДНР за сутки 11 мая была обстреляна украинскими боевиками дважды.

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