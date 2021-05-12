Анкара, , 23:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Турции 12 мая заявили, что «самолет, перевозивший новую партию вакцины CoronaVac, выпущенной китайской компанией SinoVac, приземлился в аэропорту Эсенбога утром 12 мая."Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Вакцина CoronaVac. (сс) Governo do Estado de São Paulo

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Вакцины из Китая были доставлены в отдел вакцин и лекарств Главного управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения после завершения таможенного оформления в аэропорту. Вакцины будут направлены в больницы и центры здоровья семьи по всей Турции и допущены для прививания после прохождения необходимых проверок.

Было заключено соглашение с китайской фирмой на поставки прививок от коронавируса на общую сумму 100 миллионов доз.

На пресс-конференции 12 мая в минздраве Турции заявили: «Мы переходим на новый этап по программе вакцинации. С завтрашнего дня начинается вакцинация супругов медицинских работников. Они смогут записаться на прием с завтрашнего дня. Еще раз благодарим наших медицинских работников за жертвы и борьбу против пандемии»