Архангельск, 12 мая, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Архангельской области в 1 квартале 2021 года оборот розничной торговли сократился на 2,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«В январе-марте оборот розничной торговли составил 71,8 млн рублей, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года», — уточнили в ведомстве.

По данным Архстата, оборот региональной розничной торговли сформирован на 43,8% за счет организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на 2,2% — субъектов среднего предпринимательства, на 23,1% — малых предприятий, на 30,6% — индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка и ярмарки и на 0,3% — за счет розничных рынков и ярмарок. более половины товаров розницы составляют продукты питания.

Продолжает сокращаться и оборот заведений общественного питания: в 1 квартале они реализовали продукцию на 3,9 млн рублей, что на 13,2% меньше соответствующего периода 2020 года.