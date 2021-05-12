Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Поклонник Resident Evil: Village смог воссоздать замок вампирши Димитреску в игре Dreams. Об этом 12 мая сообщил портал GamesRadar.

Пользователь Twitter Martin Nebelong выложил в сеть ролик с демонстрацией результата его работы. «Всё сделано на моей PS5 с нуля», — написал геймер, добавив, что музыку для видео взял из библиотеки Artlist.

https://twitter.com/MartinNebelong/status/1391985431579877376

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер Hoolopee показал, как могла бы выглядеть Resident Evil Village, если бы она была выпущена на самой первой консоли PlayStation. Релиз игры состоялся 7 мая 2021 года.

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