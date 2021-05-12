Газа, Палестина, , 20:03 — REGNUM Не менее трёх человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в центре Газы — столицы одноимённого палестинского региона, передаёт 12 мая Al Arabiya.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение здания произошло вечером накануне, 11 мая. Многоэтажка обрушилась в результате целенаправленного ракетного удара израильских вооружённых сил.

Израильтяне пояснили, что предупреждали жителей района, в котором стояло здание, о предстоящем ударе. Они объяснили атаки на жилые районы тем, что палестинские боевики прячут среди объектов гражданской инфраструктуры свои ракетные установки.

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