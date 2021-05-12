Вашингтон, 12 мая, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Актёр Том Круз впервые прокомментировал скандал, который он устроил коллегам по съёмочной площадке из-за несоблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом 12 мая сообщает Esquire.

Цитата из хф Миссия Невыполнима, реж. Брайан де Пальма,1996, США Том Круз в роли агента Итана Ханта

По данным издания, Круз пригрозил двум членам съёмочной группы фильма «Миссия невыполнима 7», потому что он беспокоился о людях, с которыми работает, а также о киноиндустрии, пострадавшей от пандемии. «Я сказал то, что сказал. В тот момент многое было поставлено на карту», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что скандал произошел в декабре 2020 года. Тогда Том Круз заметил, что несколько членов команды проекта стоят слишком близко друг к другу.