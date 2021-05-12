Минск, , 20:01 — REGNUM Минздрав Белоруссии совместно с Роспотребнадзором с 14 по 19 мая проведёт тестирование на антитела. Для жителей Белоруссии оно будет бесплатным, запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.

«Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19, — сказано в официальном сообщении министерства здравоохранения. — Все желающие смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19».

Чиновники отметили, что исследование проводится в целях оценки популяционного иммунитета населения. Зарегистрироваться и пройти анкетирование можно будет онлайн. Запись на тестирование будет открыта с 12 мая.