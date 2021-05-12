Киев, 12 мая, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности Украины является олигархическая система, которая начала формироваться фактически сразу после обретения независимости при полном бездействии власти, заявил сегодня, 12 мая, секретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

ИА REGNUM напоминает, что накануне Данилов подтвердил, что власти разрабатывают специальный закон о статусе олигархов и заявил, что согласно анализу СНБО, к категории олигархов в стране можно «уверенно отнести» 13 человек. Сейчас секретарь СНБО заявил, что решил «расширить» свой тезис, подробнее объяснить позицию власти.

В частности, он отметил, что с годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала «финансовым коррупционным жирком», становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в политические вопросы.

«Сформированные олигархические группы через инкорпорированные во власть «свои правильные» кадры фактически приватизировали секторы украинской экономики… Именно поэтому каким-либо системным реформам оказывается яростное сопротивление со стороны олигархов», — отметил Данилов.

По его словам, президент Владимир Зеленский хорошо осознает проблему олигархической экономики, которая досталась ему по наследству, и реализует системные действия по деолигархизации.

«Для закона о статусе олигархов основной признак этой группы — влияние на власть. Поэтому вопрос стоит принципиально — государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать «пятую колонну» как ближайшие задачи, которые стоят перед нами», — добавил Данилов.

При этом никаких конкретных фамилий секретарь Совнацбеза, как и ранее, называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигарха. Разработкой документа сейчас занимаются Совнацбез, антимонопольный комитет и офис президента.