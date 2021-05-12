Париж, , 19:58 — REGNUM 18-летний французский опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в летнее трансферное окно можете перейти в «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб готов предложить за Камавингу 60 миллионов евро и еще 25 миллионов евро бонусами. Об этом 12 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 33-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. На данный момент портал Transfermarkt оценивает перспективного полузащитника в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Эдуарда Камавинги заинтересован мадридский «Реал» и «Барселона».