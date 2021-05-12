Москва, , 19:58 — REGNUM Интерес нерезидентов к облигациям федерального займа сохранился после введения санкций США против российского суверенного госдолга. Об этом 12 мая заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы видим, что интерес на рынке внутренних облигаций со стороны иностранцев у нас сохранился, несмотря на все ограничения для американских инвесторов на первичном рынке», — сказал глава Минфина.

В том числе, отметил он, иностранные финансовые компании продолжают участвуют в первичном размещении российских ценных бумаг облигаций.

В связи с этим Силуанов выразил уверенность, что интерес к еврооблигациям также будет сохранён и Минфин выполнит план по займам на внешнем рынке для финансирования дефицита бюджета в 2021 году.

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Ранее США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

После объявления санкций Минфин провёл уже два аукционных дня, в ходе которых разместил облигаций федерального займа на общую сумму около 70 млрд рублей.

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