Липецк, , 19:52 — REGNUM В Липецке покинула пост председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 12 марта.

Липецк. Реконструкция проспекта Победы. 2020 год Сергей Потеряев

Катасонова покинула пост по собственному желанию. До назначения в мэрию она была начальником отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области. В должности главы городского департамента Катасонова проработала около года.

После отставки Виктория Катасонова возглавит профильного областное учреждение, сообщили в мэрии.