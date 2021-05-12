Екатеринбург, 12 мая 2021, 20:01 — REGNUM В школах и колледжах Свердловской области стартовали внеплановые проверки безопасности, связанные с трагедией в Казани. Об этом заявил на совещании министр образования региона Юрий Биктуганов.
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В частности, проверяются наличие договоров с охранными организациями, работа систем видеонаблюдения и подачи тревоги. Проводятся дополнительные инструктажи с рабочим составом школ и классные часы с детьми.
По словам вице-губернатора Павла Крекова, классные руководители и психологи «должны быть более внимательны к подросткам и их поведению, окружению, знать, какие у них увлечения».
Как сообщало ИА REGNUM, проверки организованы по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
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