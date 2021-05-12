Москва, 12 мая, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Российская сторона намерена и дальше содействовать нормализации обстановки в Закавказье, сообщили 12 мая в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном, состоявшихся сегодня, 12 мая.

Отмечается, что в ходе беседы Москвой «была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.».