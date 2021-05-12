Минск, , 19:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны — 1,196 тыс пациентов. Об этом 12 мая проинформировало министерство здравоохранения республики.

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С начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 371,405 тыс человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362,112 тыс. пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерли с начала пандемии 2,661 тыс пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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