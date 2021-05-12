Москва, , 19:49 — REGNUM Рост цен на продовольствие в России происходит более низкими темпами, чем в среднем на мировом рынке. Об этом заявила 12 мая вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, вице-премьер отметила, что в апреле 2021 года цены на продукты питания в мире оказались на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция в России составила 0,75% в месячном выражении, 6,55% — в годовом выражении.