Токио, , 19:46 — REGNUM Один из руководителей Sega Сюдзи Уцуми рассказал, что компания в будущем планирует выпускать игры студии Atlus одновременно во всех странах и на всех платформах. Об этом 12 мая сообщает портал Shazoo.

Во многом это решение связано с тем, что одновременный релиз Yakuza: Like a Dragon сделал игру самой популярной частью франшизы. Однако о каких именно играх Atlus идёт речь — пока неизвестно.

Напомним, Atlus — это японская студия, известная своими ролевыми играми Shin Megami Tensei и Persona. Обычно её новые проекты сначала выходят в Японии и лишь спустя некоторое время в других странах.

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