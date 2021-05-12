Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM Концерт рэпера Моргенштерна в Санкт-Петербурге был отменён. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

По данным издания, родительские организации Санкт-Петербурга направили обращения властям и организаторам концерта с просьбой отменить мероприятие. «Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — рассказала Екатерина Мизулина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков. Поводом стали клипы Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family.

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