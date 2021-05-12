Белвью, США, 12 мая 2021, 19:39 — REGNUM В Сети появился новый трейлер массовой многопользовательской ролевой игры New World. Его опубликовали на YouTube-канале Play New World.
В ролике разработчики знакомят геймеров с миром игры. Напомним, релиз New World состоится 31 августа 2021 года на PC.
Разработкой New World занимается студия Amazon Games. Изначально проект должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса релиз перенесли.
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