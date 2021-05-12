Нижний Новгород, , 19:37 — REGNUM 12 мая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе московский «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» за Кубок России по футболу сезона 2020/21. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Рыбус, Мухин, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Запасные игроки: Живоглядов, Лысцов, Эдер, Миранчук, Серкейра, Титков, Магкеев, Сильянов, Савин, Куликов, Коченков, Лисакович.

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Якуба, Сарвели, Ежов, Алвес, Зиньковский, Сергеев, Божин, Зеффан.

Запасные игроки: Полуяхтов, Чернов, Хади, Витюгов, Ефремов, Комбаров, Прищепа, Фролов, Голенков, Кабутов, Овсянников, Канунников.