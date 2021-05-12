Копенгаген, , 19:35 — REGNUM Ряды студии IO Interactive пополнились двумя ветеранами в разработке видеоигр. Об этом сообщалось на официальном сайте компании 12 мая.

Новым дизайн-директором студии станет Расмус Хоенгаард — в 2006 году он отвечал за разработку Hitman: Blood Money. А должность геймдизайнера для новой пока неанонсированной игры получил Анджей Завадский — бывший сотрудник CD Projekt RED и ведущий дизайнер геймплея в Cyberpunk 2077.

Напомним, студия IO Interactive наиболее известна по проектам франшизы Hitman. Сейчас разработчики также трудятся над новой видеоигрой про агента 007.

Читайте ранее в этом сюжете: The Legend of Zelda получит аниме-адаптацию для взрослой аудитории?