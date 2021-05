Токио, , 19:30 — REGNUM Дэвид Хоу, аниматор и редактор в Powerhouse Animation, выразил желание заняться аниме-адаптацией серии игр The Legend of Zelda. Об этом 12 мая сообщает портал ComicBook.

«У меня лично есть пара копий манги Ocarina of Time. Я думаю, что если что-то работает в формате манги, то это будет работать и в аниме», — рассказывает Хоу. По словам аниматора, его версия адаптации The Legend of Zelda была бы рассчитана на взрослую аудиторию.

Напомним, студия Powerhouse Animation наиболее известна по созданию аниме-сериала Castlevania для Netflix. Премьера четвёртого сезона состоится 13 мая 2021 года.

