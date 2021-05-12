Троих челябинцев задержали за попытку сбыта наркотиков
Златоуст, Челябинская область, 12 мая, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области двое взрослых мужчин и 16-летняя девушка подозреваются в покушении на продажу наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Наркотики
Поймали их возле одного из домов города. При задержании у граждан изъяли более 12 граммов вещества.
Сейчас решается вопрос о предъявлении троице обвинения и избрании меры пресечения. Также идёт сбор доказательств.