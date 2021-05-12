Златоуст, Челябинская область, 12 мая, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области двое взрослых мужчин и 16-летняя девушка подозреваются в покушении на продажу наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.

pixabay.com Наркотики

Поймали их возле одного из домов города. При задержании у граждан изъяли более 12 граммов вещества.

Сейчас решается вопрос о предъявлении троице обвинения и избрании меры пресечения. Также идёт сбор доказательств.