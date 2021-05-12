Мадрид, 12 мая 2021, 19:19 — REGNUM 12 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 36-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу «Севилья» — «Валенсия». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
На матч назначена бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой. Ассистены судья — Роберто Алонсо и Гвадалупе Поррас.
Стартовые составы команд:
«Севилья»: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Сусо, Жордан, Родригес, Навас, Сантос, Торрес, Эн-Несери.
«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Лато, Габриэль, Феррейра, Гильямон, Солер, Гедеш, Рачич, Вальехо, Гомес.
Фланговый нападающий сборной России Денис Черышев остался в запасе «летучих мышей».
На данный момент «Севилья» с 71-м очком идет на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 39-ю очками идет десятью строчками ниже.