Мадрид, , 19:19 — REGNUM 12 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 36-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу «Севилья» — «Валенсия». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой. Ассистены судья — Роберто Алонсо и Гвадалупе Поррас.

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Сусо, Жордан, Родригес, Навас, Сантос, Торрес, Эн-Несери.

«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Лато, Габриэль, Феррейра, Гильямон, Солер, Гедеш, Рачич, Вальехо, Гомес.

Фланговый нападающий сборной России Денис Черышев остался в запасе «летучих мышей».

На данный момент «Севилья» с 71-м очком идет на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 39-ю очками идет десятью строчками ниже.