Москва, , 19:18 — REGNUM UFC Russia и ФКС Москвы проведут вторую квалификацию своего кибертурнира по смешанным единоборствам уже 16 мая 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Вторая квалификация соревнования по UFC 4 состоится в день номерного турнира UFC 262: «Оливейра vs Чендлер», где определится новый чемпион в легком весе. Главная особенность отборочных матчей заключается в том, что участники будут играть бойцами, заявленными в главном карде UFC 263.

Напомним, что призовой фонд каждого отборочного турнира составляет 25 тыс. рублей. Победитель получит прямую путевку в финальную квалификацию, на которой определятся топ-8 участников LAN-финала с призовым фондом в 150 тыс. рублей.

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