Лондон, , 19:19 — REGNUM Британская певица Дуа Липа спела на церемонии вручения премии Brit Awards. Видеоролик с её выступлением попал в тренды русскоязычного YouTube 12 мая.

Дуа Липа исполнила песню под названием Future Nostalgia. За несколько часов ролик посмотрели более 1,3 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что 41-я церемония вручения наград Brit Awards прошла 11 мая 2021 года. Дуа Липа стала лучшей певицей, а её последний альбом был признан лучшей британской пластинкой.

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