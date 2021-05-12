Скопье, , 19:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 12 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2093 образцов в стране выявили 150 носителей коронавируса. Еще 487 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 154 372 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5151 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой даже превышает население Македонии.

За последние сутки в стране скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 139 266 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 9955 человек.

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