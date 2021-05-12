Казань, , 19:14 — REGNUM Применял или нет 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев психотропные вещества на момент стрельбы в казанской школе №175, пока не установлено.

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Об этом 12 мая по итогам судебного заседания по избранию Галявиеву меры пресечения заявил заместитель прокурора Татарии Алексей Заика, представляющий на процессе Генпрокуратуру РФ.

Алексей Заика «Экспертного заключения на данный момент ещё не имеется. Прошло слишком мало времени».

Представитель Генпрокуратуры РФ добавил, что сам Галявиев о применении психотропных веществ не говорил следствию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиеву, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений, совершённых 11 мая 2021 года, Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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