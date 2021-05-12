Казань, 12 мая 2021, 19:14 — REGNUM Применял или нет 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев психотропные вещества на момент стрельбы в казанской школе №175, пока не установлено.
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Об этом 12 мая по итогам судебного заседания по избранию Галявиеву меры пресечения заявил заместитель прокурора Татарии Алексей Заика, представляющий на процессе Генпрокуратуру РФ.
Представитель Генпрокуратуры РФ добавил, что сам Галявиев о применении психотропных веществ не говорил следствию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиеву, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений, совершённых 11 мая 2021 года, Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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