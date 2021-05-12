12 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 20:42 — REGNUM Второй день москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарии в память о погибших в Казани. Приезжают официальные лица Российской Федерации и других государств. Стихийный мемориал посетили представители посольств Казахстана и Польши. Желающие делают записи в Книге скорби.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в Казани. Молодой человек напал на гимназию №175. Погибло семь детей 14−15 лет, молодая учительница английского языка и учительница начальных классов. В Казани сегодня прошли похороны погибших. В больницах находится 21 человек, из них шестеро детей в реанимации.

В Казани объявлен день траура. Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей.

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заместитель премьер-министра Татарии Равиль Калимуллович Ахметшин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Солдаты Президентского полка. Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи несут цветы к представительству Татарии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM