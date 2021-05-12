12 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление командующего «объединенными силами» ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик Россия якобы «сосредоточила» 37,5 тысячи военных.

Мирослава Романенко, , 20:54 — REGNUM На территории Донецкой и Луганской Народных Республик Россия якобы «сосредоточила» 37,5 тысячи военных, более 480 танков, 720 артиллерийских систем и 673 единицы средств ПВО, заявил 12 мая командующий «объединенными силами» ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает «Укринформ».

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление украинского военнослужащего в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Заявление военнослужащего для большинства стало поводом для шуток. Были и те, кто отметил, что обычно на Украине заявления об «агрессии» или готовящемся «вторжении» появляются перед повышением цен на продукты питания и тарифов на коммунальные услуги.

«Есть хорошая славянская поговорка — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Восьмой год их там тысячами считают, но никто так и не видел этих тысяч…» — написал Andrius A.

«Войска-невидимки. Ни одного снимка со спутника. Сосредоточила «военных» — чьих будут? Ну так же нельзя, ну что за хрень? В Великую Отечественную войну с передовой были фото и видео, «ночные ведьмы» летали на разведку и проводили видеосъемку, на штурмовиках Ил устанавливали видео‑ и фотофиксацию разнесенных в клочья фашистов и их техники. И это на их технике. А сейчас в чем сложность?» — задается вопросом Serg F.

«Не, ну, как повышение тарифов, так и сразу российские войска на пороге, как вы задолбали уже отвлекать людей от насущных проблем. Ещё пара повышений [цен] — и мы сами будем проситься, возьмите нас, россияне, к себе!» — добавила Елена Т.

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«Это значит, нас снова будут грабить! Свет, газ, продукты. Список огласите, пожалуйста», — призвала Наталия Д.

Отвлекающий приём Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

«ВСУ 40 тыс[яч] — должно всё быть ровненько», — не без иронии отметила Елена Г.

«Блин, нужно же раньше было сообщить! Я бы картошку не садил!!! А теперь весь урожай достанется «агрессору». Теперь-то «вторжение» неизбежно», — пишет Олег Валентинович.

«У них что, на лбу написано?» — спросил Sergei R.

«А ты был на этих «оккупированных» территориях? Или с Путиным по телефону общаешься?» — спрашивает Михаил К.

«Он сам пересчитал, по головам», — иронизирует Ирина Николаевна.

«А вся Украина оккупирована американцами, и они у нас сосредоточили свои лаборатории», — добавил Сергей Н.

«А нам нечего переживать! Если армии понадобится пополнение, можно сделать облавы на вечерах патриотической поэзии, парадах вышиванок! Наведаться до квартир, где свисают жовто-блакитни флаги. Стучите и вам откроют!!!» — написала Марго Марго.

Валентин Богданов. Стрижка овец. 1950

«Пропустила момент, когда в форму армии РФ включили плащ-невидимку», — написала Сашенька З.

«Почему становятся военные такими комодами? Они хоть на турнике подтягиваются?! Когда показывают войска того же НАТО, там таких нет. А у нас какие-то сало-шмало», — добавила Марфа Б.

«Лучшая разведка Европы». Можно хоть один раз показать эту армию, сколько можно эту лапшу протухшую вывешивать. Вы хоть памперсы успеваете менять?» — спросила Надежда С.

«Очередной трёп, перед повышением тарифов! Как же вы, уроды, уже достали!» — отреагировала Кристина Т.

«У дяденьки денюшка заканчивается! Так что будьте любезны отслюнявить из бюджета!» — написал Юрий Т.

«А где их дели? Родни полно везде, уже написали бы! За границей, на территории России, может, и больше, а на Донбассе их нет, но, если нужно, передвигаются они быстро!» — пишет Оксана Ж.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Никогда не мог понять, почему российские войска так и «не смогли отвоевать», хотя бы территории Донецкой и Луганской областей», — добавил Сергей С.

«Опаньки, «старые песни о главном», опять бурятские реактивные кавалеристы и чукотские конные водолазы?» — иронизирует Nikita P.

«Граждане агрессоры и оккупанты! На перекличку становись! На первый, второй… рассчитайсь!» — в свою очередь шутит Валентин С.

«Почему как ни укрогенерал, так Ниф-Ниф или Наф-Наф? Они что, перед пленом отъедаются?» — спрашивает Владимир А.

«Защитите, нас от грабительской киевской власти, умоляю!» — призвала Валентина З.

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