Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Представитель Республиканской партии Элиз Стефаник пообещала 12 мая встать плечом к плечу со своими однопартийцами, а также вернуть большинство в сенате, если ее выберут в члены Палаты представителей США. Об этом сообщает BREITBAR.

«Вопреки нескончаемым попыткам СМИ разъединить нас, наши однопартийцы связаны единой целью победить радикальную программу социал-демократов во главе с президентом Байденом и спикером (палаты представителей конгресса США) Пелоси», — заявила Стефаник и добавила, что республиканцы будут стоять «плечом к плечу», чтобы вернуть большинство в сенате по итогам промежуточных выборов 2022.

Письмо к однопартийцам Стефаник опубликовала в своем Twitter после того, как законодательница Лиз Чейни покинула пост члена Палаты представителей США от штата Вайоминг. 12 мая республиканцы проголосовали за ее отставку из-за критики экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы обвинили законодательницу Чейни в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Однопартийцы Чейни отметили, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур». Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Напомним, что Лиз Чейни — это дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009), также он занимал посты министра обороны Соединенных Штатов и возглавлял администрацию Белого дома ещё при Джеральде Форде.