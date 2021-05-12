Киев, , 19:05 — REGNUM Т.н. «добровольческие бригады» вскоре могут стать важной частью для структуры территориальной обороны Украины, заявил на конференции 12 мая первый заместитель секретаря украинского Совнацбеза Михаил Коваль.

Силовик отметил, что сейчас готовится законопроект, который должен урегулировать этот вопрос. Вскоре документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

«Структура территориальной обороны будет создаваться из двух компонентов — это бригады теробороны, которые будут формироваться в областях и добровольческий компонент. Именно добровольческая составляющая позволит фактически за считанные минуты после получения сигнала занять объекты, ради которых и создается территориальная оборона», — считает Коваль.

Он отметил, что в законопроекте четко будут прописаны постулаты, «которые не позволят подвергать суду тех людей, которые используют оружие, личное оружие в интересах территориальной обороны».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине)Руслан Марцинкивпоручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».