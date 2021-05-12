Казань, , 19:00 — REGNUM Житель Казани Ильназ Галявиев не обвиняется по статье о терроризме, заявил 12 мая заместитель прокурора Татарии Алексей Заика, представляющий на процессе Генпрокуратуру РФ.

Ильназ Галявиев. Фото с личной страницы Ильназа Галявиева Вконтакте

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На вопрос о том, по каким статья УК РФ предъявлены обвинения Галявиеву, представитель Генпрокуратуры РФ назвал статью 105 — пункты «а» (убийство двух или более лиц), «в» (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и «е» (убийство, совершённое общеопасным способом).

На вопрос, обвиняется ли Галявиев по статье о терроризме, Заика сказал: «Пока нет».

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