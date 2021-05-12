Лос-Анджелес, США, , 19:09 — REGNUM Американская певица Дженнифер Лопес «открыта для отношений» с актёром Беном Аффлеком. Об этом 12 мая сообщает издание People, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Лопес «хочет проводить с Беном как можно больше времени, чтобы увидеть, к чему это может привести». Однако источник People также говорит, что бывшие возлюбленные «определенно не строят никаких планов на будущее».

ИА REGNUM напоминает, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек состояли в отношениях в начале 2000-х годов, но в 2004 году пара рассталась. Спустя 17 лет они возобновили общение и даже провели вместе выходные в одном из отелей Йеллоустонского национального парка.

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