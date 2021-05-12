Челябинск, , 18:56 — REGNUM В Челябинске участковый уполномоченный полиции и трое оперативных дежурных стали фигурантами уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что взяткодателем являлся один из бизнесменов. Якобы силовики сообщали ему об умерших гражданах для того, чтобы он мог оказывать услуги по их погребению. Всего силовикам вменяют получение взяток на более 390 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании им меры пресечения.