Таллин, , 18:54 — REGNUM В 2020 году Эстония выдала России приговоренного ко второму пожизненному лишению свободу заключенного для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщил портал err. ee, отметив, что все свои жестокие преступления 45-летний Олег Питюков совершил на территории Эстонии в период с 1996 по 2014 годы.

Ко второму пожизненному заключению Олег Питюков был приговорен в 2015 году за убийство двух мужчин в феврале 2014 года. Из материалов уголовного дела следует, что своих жертв он зарезал ножом в социальном доме на улице Лийва в Пярну (западная Эстония).

Ранее, в марте 1996 года, за убийство двух человек и расчленение трупа одного из них, гражданина Армении, Питюков был приговорен к смертной казни. Однако в 1997 году окружной суд смягчил приговор, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Государственный суд сократил срок заключения до 15 лет. В итоге в начале 2010-х он освободился из тюрьмы.

В настоящее время в тюрьмах Эстонии содержатся 38 пожизненных заключенных. Содержание каждого из них обходится государству в среднем в 2249 евро в месяц.