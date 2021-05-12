Киев, , 18:52 — REGNUM Доходы в размере более 1 млн гривен на Украине задекларировал 8451 граждан страны, сообщила 12 мая государственная налоговая служба.

Ведомство отмечает, что по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 6%. В региональном разрезе наибольшее количество миллионеров насчитывается в Киеве (3375 человек), а также Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях Украины. В общем украинские миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн.

Также налоговая сообщает, что доход в размере более 1 млрд гривен на Украине задекларировал только один человек, который проживает в Киеве.

Ведомство также сообщает, что всего по итогам 2020 года украинцы уплатили в бюджеты 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц и 360,1 млн грн военного сбора (налог, введенный властями в 2014 году, из которого финансируется военная операция в Донбассе).

ИА REGNUM напоминает, что в рейтинг миллиардеров Forbes по итогам 2020 года вошли шесть украинцев, а самым богатым гражданином страны с состоянием в $2,4 млрд является олигарх Ринат Ахметов.