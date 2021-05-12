Москва, , 18:51 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 12 мая намерено раместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 45 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года на сумму 20,388 млрд рублей. Спрос при этом составил 30,789 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 90,7920% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 235 с погашением 12 марта 2031 года на весь лимит в 25 млрд рублей при спросе в 30,231 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 91,8434% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.