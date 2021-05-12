Москва, , 18:57 — REGNUM Места установки памятника четырем дивизиям Московского ополчения второй волны формирования и памятника маршалу Советского Союза Александру Василевскому могут быть изменены. Соответствующее решение было поддержано 12 мая на заседании комиссия по монументальному искусству столицы.

Согласно новому решению, памятник четырем дивизиям Московского ополчения будет установлен не в районе Крылатское, как планировалось ранее, а в районе Теплый Стан на пересечении улиц Теплый Стан и улиц Академика Виноградова.

Что касается памятника маршалу Советского Союза Александру Василевскому, то комиссия поддержала предложение установить его по адресу: Фрунзенская набережная, дом 22/2, рядом с центральным контрольно-пропускным пунктом министерства обороны России.

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