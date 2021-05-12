Казань, , 18:48 — REGNUM Суд арестовал Ильназа Галявиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, на два месяца. Такое решение принял суд в Казани 12 мая.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек в ходе стрельбы в школе накануне, 11 мая.

Тяжких заболеваний у Галявиева нет. Против заключения под стражу он не возражал. Следователь на суде заявил, что на допросе Галявиев признал свою вину.

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