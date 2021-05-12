Москва, , 19:05 — REGNUM На территории Москвы могут быть установлены памятники трем Героям СССР. Соответствующее решение было поддержано 12 мая на заседании комиссии по монументальному искусству столицы.

Речь идет о таких Героях Советского Союза, как известная разведчица, врач, хирург Надежда Троян, маршал СССР Иван Баграмян и разведчик Геворк Вартанян, который обеспечивал безопасность при проведении первой встречи лидеров СССР, США и Великобритании на Тегеранской конференции.

Разместить мемориалы этих исторических личностей планируется на территории трех учебных заведений столицы: городских школ №1288, 1222 и 2070.

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