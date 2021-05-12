Казань, , 18:42 — REGNUM Возражать против заключения под стражу обвиняемый в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений житель Казани Ильназ Галявиев не стал.

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Об этом он и его адвокат заявили в зале суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек, совершённом накануне, 11 мая, в школе в Казани. У него нет тяжких заболеваний, препятствующих его заключению под стражу.

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