Казань, 12 мая 2021, 18:42 — REGNUM Возражать против заключения под стражу обвиняемый в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений житель Казани Ильназ Галявиев не стал.
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Об этом он и его адвокат заявили в зале суда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек, совершённом накануне, 11 мая, в школе в Казани. У него нет тяжких заболеваний, препятствующих его заключению под стражу.
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