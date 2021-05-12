Киев, , 18:41 — REGNUM Народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает возбуждение уголовных дел в отношении себя «политическими репрессиями» и «неприкрытым давлением на него как политика».

Об этом он заявил 12 мая в ходе брифинг ау стен офиса генерального прокурора, куда лидер оппозиции прибыл по своей инициативе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук напомнил, что президент Зеленский угрожал ему преследованием еще в 2019 году, и констатировал, что сейчас эти планы постепенно реализуются через правоохранительную систему, «что является прискорбным». Парламентарий рассказал, что узнал об обысках в своём доме, когда отдыхал с семьей в другом регионе Украины, поэтому сегодня в срочном порядке вернулся в столицу, чтобы защитить свое имя.

«Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. Все, что делается на сегодняшний день, — это результат политических репрессий, давление на меня как на главу политсовета партии, человека, чья деятельность по тем или иным причинам не подходит власти… Мы с супругой находились за пределами Киева, до конца недели уехали в соседнюю область. Когда вчера во второй половине дня узнали о том, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад… Естественно, я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе от генерального прокурора, от СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Безусловно, ознакомимся с подозрением. Со мной идут адвокаты, которые будут осуществлять профессиональную защиту», — сказал депутат.

Лидер оппозиции заявил, что ещё не ознакомился с обвинениями силовиков в его адрес, но считает их надуманными. Также он подчеркнул, что, добровольно явившись сегодня в офис генерального прокурора, готов к любому исходу событий и даже к незаконному задержанию.

«Я не могу комментировать информацию по каким-то месторождениям, потому что я это подозрение не читал, мне его не вручали. Я не стал бы этого делать, пока не ознакомлюсь с тем, что пытаются мне инкриминировать. Я не знаю, что это за месторождение, и никакого отношения к нему не имею… То, о чем шла речь в СМИ, пока не поддается моему пониманию. Как это могло быть и почему сегодня есть основания об этом говорить? Но если генеральный прокурор и председатель СБУ считают возможным оглашать подобные обвинения на брифинге или пресс-конференции, то я расцениваю это не иначе как давление и на следствие, и в будущем на суд… Я знаю характер этой власти, злоупотребления власти. Я готов к любому исходу. Но считаю, что это незаконно и что это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего, в том числе и уголовно-процессуального, законодательства. Для этого нет никаких оснований, я это утверждаю и буду это доказывать», — резюмировал лидер ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая украинские силовики объявили подозрения Медведчуку и еще одному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку в государственной измене по трем эпизодам. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в эти процессы, но наблюдает за развитием ситуации «самым тщательным образом».