Новосибирск, , 18:39 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Новосибирской области совместно с коллегами из Алтайского края и Иркутской области назвали пять основных проблем регионального бизнеса. Это возрастающая налоговая нагрузка, низкая защищённость предпринимателей при участии в госзакупках, большой сегмент «теневого» рынка, проблемы с размещением нестационарных торговых объектов и уголовное преследование предпринимателей.

Бизнес-омбудсмены заявили, что для их преодоления нужны изменения в федеральном и региональном законодательстве, финансовая поддержка и ликвидация «теневой экономики».

Уточняется, что все системные проблемы обсуждались с предпринимательским сообществом. Информация направлена в аппарат федерального уполномоченного Бориса Титова для включения в «Реестр системных проблем российского бизнеса» и ежегодный доклад президенту РФ Владимиру Путину.

По данным реестра Новосибирской области на 10 мая 2021 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 76 598 (+1618 с 10 января 2021 года), из них 73 611 — микропредприятия, 2742 — малые и 245 — средние предприятия. Общая среднесписочная численность работников — 207 953 (-1919 с 10 января 2021 года).