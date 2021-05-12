Пекин, , 18:39 — REGNUM США до сих пор не дали никакого внятного ответа на вопросы о назначении американских военных биологических лабораторий, расположенных у границ России и Китая, заявила 12 мая официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Об этом она заявила, комментируя слова первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова о возможной биологической атаке на Россию.

«Китайская сторона многократно призывала США дать чёткие пояснения относительно своей деятельности по биомилитаризации. На самом деле это вопрос обеспокоенности многих стран, в том числе и России, однако вызывает сожаление тот факт, что США не дали никакого значимого ответа», — сказала официальный представитель МИД Китая.

При этом Хуа Чуньин отметила, что в ежегодном докладе США о соблюдении контроля над вооружениями говорится, что «вся деятельность США соответствует положениям Конвенции о запрете биологического оружия», но при этом доклад не содержит никаких упоминаний о биологической военной лаборатории в Форт-Детрик, которая «вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отметил, что у границ России и Китая «как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США».

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