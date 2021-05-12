Казань, , 18:37 — REGNUM Житель Казани Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек, совершённом 11 мая, в ходе допроса признался в преступлении.

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Об этом на суде заявил следователь. В Казани проходит суд по избранию Галявиеву меры пресечения. В зале суда присутствуют представители СМИ, которые задают обвиняемому вопросы: стрелок молчит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галявиев заявил судье, что у него нет тяжёлых заболеваний. По материалам дела, он в школе Казани сделал не менее 17 выстрелов. Также он устроил в здании школы взрыв.

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