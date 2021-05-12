Тюмень, 12 мая 2021, 18:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 46 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 мая коронавирусом заразились 35 733 человека. Выздоровел 34 081 человек, скончались 488 пациентов с COVID-19.